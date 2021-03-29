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В новой книге зашифровали местоположение стоящего миллионы рублей клада

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Фото: @ResidencesArt

В книге «Золото Сипана», выпущенной французским издательством Les Editions du trésor, зашифровано местоположение настоящего клада. Об этом сообщает издание The Connexion.

Основатель Les Editions du trésor Жюльен Альварес (Julien Alvarez) утверждает, что издательство спрятало во Франции статую стоимостью 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей). Клад находится в общественном месте во Франции, а для его поисков не нужны специальные инструменты.

В 1993 году то же издательство стояло за поисками другого клада — фигурки из книги Региса Хаузера (Régis Hauser) «По следам Золотой Совы». Читателям предлагалось найти ответы на 11 загадок, а затем сложить из них последнюю, 12-ю загадку. Она должна была указать место, где спрятана та самая сова.

Найти клад не удалось никому, но энтузиасты не сдаются. Ассоциация искателей Золотой Совы до сих пор насчитывает около 150 членов. Еще 1,3 тысячи человек состоят в неофициальной группе «Золотая Сова», созданной в Facebook.

Жюльен Альварес полагает, что к охоте за новым сокровищем присоединятся тысячи людей. Президент Ассоциации искателей Золотой Совы Жерар Симон (Gérard Simon) подтвердил, что намерен заняться поисками статуи из книги «Золото Сипана». Подобные планы строят и члены группы «Золотая сова».

Альварес надеется, что на этот раз клад найдут быстрее. По его мнению, это произойдет в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что американский миллионер Форрест Фенн спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Его координаты были зашифрованы в книге, которую он издал в 2010 году. Ларец пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков. В июне 2020 года миллионер объявил, что клад найден. Спустя три месяца Фенн скончался в возрасте 90 лет.

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