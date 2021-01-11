Сотни кладоискателей начали раскопки после слухов о сокровищах

Толпа кладоискателей собралась на берегу реки Парвати в округе Раджгарх индийского штата Мадхья-Прадеш. Они надеются найти старинные золотые и серебряные монеты, сообщает издание New Indian Express.

Раскопки продолжаются около недели. В них участвуют сотни мужчин, женщин и детей, которых привлекли слухи о сокровищах. Помимо жителей Мадхья-Прадеш среди них встречаются люди, приехавшие из соседнего штата Раджастхан.

«В реке и на берегу спрятаны золотые и серебряные монеты, — объяснил корреспонденту New Indian Express шестиклассник Капил (Kapil). — Моему отцу удалось найти несколько серебряных монет, и теперь я копаю повсюду возле реки, чтобы найти еще».

«Мы копали в разных местах у реки, но за последние три или четыре дня не нашли ни единой монетки, — рассказали подростки Шарад (Sharad) и Сону (Sonu), также рассчитывавшие найти клад. — Мы не разочарованы, будем копать дальше».

Представитель местных властей предположил, что найденные монеты были брошены в реку в древности во время какого-либо ритуала. «Не то чтобы в реке обнаружили огромное сокровище, — пояснил он. — Были найдены только несколько старых монет».

Ранее сообщалось, что в окрестностях словацкого города Пьештянов обнаружен крупный клад средневековых монет. Находку совершил турист, заметивший под корнями поваленного дерева неровные серебряные пластинки с изображением дракона.