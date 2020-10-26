Под поваленным деревом нашли крупный клад

В окрестностях словацкого города Пьештянов обнаружен крупный клад средневековых монет. Об этом сообщает «Российская газета».

Находку совершил турист, заметивший под корнями поваленного дерева неровные серебряные пластинки с изображением дракона. После его обращения Региональное управление памятников (KPU) в Трнаве отправило на указанное место своих специалистов. Они проверили землю возле дерева при помощи металлоискателя и определили участок размером 25 на 20 сантиметров, где сигнал становился особенно сильным, рассказывается на странице словацкого Управления памятников в Facebook.

Металлоискатель срабатывал из-за десятков средневековых монет, которые были закопаны под землей. Большая часть клада состояла из венских пфеннигов, остаток оказался поддельными пфеннигами, отчеканенными в Венгрии в период с 1251 до 1330 годов. По всей видимости, кожаный мешок или сверток из ткани, в котором лежали монеты, полностью истлел.

В середине XIV века местные жители часто прятали свое имущество, особенно монеты. Это были нестабильные во всех отношениях времена. Люди пытались защитить свое имущество как от напавших врагов, так и от простых грабителей Матуш Сладок эксперт KPU

Всего под поваленным деревом нашли 147 монет. После оценки турист получит вознаграждение от государства.

Ранее сообщалось, что житель британского города Колчестер, графство Эссекс, продал старинную монетку, которую он хранил с детства, и получил четыре тысячи фунтов стерлингов. Монету отчеканил император-узурпатор Караузий, чтобы платить своим войскам.