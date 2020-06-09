Найденная в детстве редкая монетка обогатила мужчину

Житель британского города Колчестер, графство Эссекс, продал старинную монетку, которую он хранил с детства, и обогатился. Об этом сообщает местная газета Daily Gazette.

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Кевин Сциллитоу (Kevin Scillitoe) нашел монету в 1973 году, когда ему было 10 лет. Тогда в Колчестере чистили протекающую через город реку Колн. Кевин и другие школьники просеивали сваленный на берегу грунт с речного дна в надежде найти сокровища древних римлян. Ему удалось раскопать несколько римских монет.

Одна из монет сохранилась особенно хорошо, но Сциллитоу долгое время не удавалось ее идентифицировать. Мужчина понял, что ему попался редкий бронзовый антониниан 291 года, лишь увидев аналогичную монету в Британском музее. Их чеканил император-узурпатор Караузий, чтобы платить своим войскам.

Эксперты полагали, что за такую монету могут дать от 800 до тысячи фунтов стерлингов (до 87 тысяч рублей), однако коллекционер из США, участвовавший в аукционе, довел цену до четырех тысяч фунтов стерлингов (около 350 тысяч рублей).

Караузий — римский император-узурпатор, правивший в Британии и на севере Галлии в конце третьего века нашей эры. Он родился в одном из галльских племен, сделал карьеру в римской армии, а затем провозгласил себя императором. Правил семь лет, пока его не убил один из приспешников, затем занявший его место. Монеты, которые Караузий чеканил в Лондинии и еще двух городах, — один из главных источников информации о его правлении.

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

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