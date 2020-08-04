Охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад

Кладоискатели из английского графства Саффолк нашли возле бара The Lindsey Rose древний клад. Об этом сообщает местная газета East Anglian Daily Times.
40-летний Люк Махони и двое его друзей обследовали с металлоискателем участок возле бара с разрешения владельцев заведения. К поискам клада они приступили утром 26 июля. Первой находкой Махони оказались монеты: золотая и шесть пенсов. После небольшого перерыва приятели стали находить монеты по всей территории.
«Они были повсюду. После десяти минут поисков я услышал мощный сигнал и подумал: "Вот оно", — вспоминает Махони. — Мы начали копать и увидели горшок. Ощущение, когда выскребаешь грязь и видишь монеты, неописуемо».
Кладоискатели прочесывали участок бара на протяжении трех дней, а по ночам охраняли территорию от других охотников за сокровищами. «Я провел там три дня. Я не спал, — рассказывает Махони. — По ночам я сидел в машине и следил, чтобы никто не пробрался на территорию за кладом. Даже сейчас я немного волнуюсь». В результате приятелям удалось откопать 1061 серебряную монету, отчеканенную в XV-XVII веках.
По оценкам эксперта Найджела Миллса, стоимость найденных монет на аукционе может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов (9,6 миллиона рублей).
Ранее в польском городе Кракове строители нашли в подвале здания 10 тысяч старинных монет, стоимость которых составляет до 400 тысяч фунтов стерлингов. Клад передали представителям Археологического музея Кракова. Они попытаются выяснить, как мешки с деньгами оказались в том здании.