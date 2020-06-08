Найден погубивший пять человек клад эксцентричного миллионера

В США найдены сокровища, спрятанные 89-летним коллекционером Форрестом Фенном и погубившие пятерых кладоискателей. Об этом сообщает CNN.

Фенн объявил о находке на своем сайте. «Клад лежал под пологом звезд в пышных лесистых зарослях Скалистых гор и был в том самом месте, где я спрятал его больше десяти лет назад, — написал он. — Я не знаю человека, который его нашел, но стихи в моей книге указали ему точное место».

Эксцентричный миллионер утверждает, что сокровища были найдены несколько дней назад. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему снимок сундука. Фенн пообещал, что фотографии и подробности будут опубликованы в ближайшее время.

В 2010 году Фенн объявил, что спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами. Клад состоял из старинных монет, золотых самородков, бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов и других ценностей общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов (до 137 миллионов рублей). Его координаты были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони».

Клад пытались найти тысячи человек, не менее пяти из них погибли во время поисков. Тело последнего погибшего кладоискателя нашли в марте 2020 года, его спутника успели спасти.

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