Кладоискатели нашли рекордный клад древних монет

Древние монеты, найденные на британском острове Джерси, признаны самым большим кладом в истории Великобритании. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Daily Mail.

Материалы по теме Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить

В начале 1980-х жительница Джерси рассказала кладоискателям Регу Миду (Reg Mead) и Ричарду Майлзу (Richard Miles) о серебряной пуговице, которую она заметила в поле. Те поняли, что находка может указывать на спрятанные под землей сокровища, и 30 лет прочесывали остров с мощными металлоискателями.

В 2012 году кладоискатели обнаружили тайник под живой изгородью на фермерском поле. На глубине около метра оказались закопаны тысячи древнеримских и кельтских монет. Мид и Майлз предполагали, что их спрятали куриозолиты перед наступлением войск Юлия Цезаря.

В ходе раскопок из тайника извлекли 69347 древних монет. Первоначально их стоимость оценивалась в 10 миллионов фунтов стерлингов (843 миллиона рублей), пишет BBC News. Мид утверждает, что даже самые дешевые из найденных монет стоят не меньше 100 фунтов стерлингов (8,4 тысячи рублей).

По британскому закону о кладах 1996 года, находку объявили собственностью королевы. Кладоискатели могут рассчитывать лишь на вознаграждение, но не на долю сокровищ.

Прежде считалось, что самый большой клад монет в Великобритании был найден в 1978 году в Уилтшире. Он состоял из 54951 медной монеты, отчеканенной в третьем веке до нашей эры. Крупнейший клад монет в мире, насчитывающий 150 тысяч серебрянных монет XIII века, обнаружен в 1908 году в Брюсселе.

Куриозолиты — одно из кельтских племен, покоренных Римом. Упоминаются в трудах Плиния Старшего и Юлия Цезаря.

В 2019 году сообщалось, что жители Северной Ирландии наткнулись на клад, стоимость которого оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 миллиона рублей). Двое мужчин, которые увлекались поиском кладов, нашли старинные монеты, когда гостили у знакомого и согласились проверить металлоискателем поле, где их друг потерял свое обручальное кольцо.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!