Подсказка из книги помогла мужчине найти сокровище на 10 тысяч долларов

Житель американского города Онеонта, штат Нью-Йорк, разгадал загадку из книги об охоте на сокровища и нашел жетон, за который ему полагается 10 тысяч долларов (737 тысяч рублей). Об этом сообщает East Idaho News.

Составитель кроссвордов и математических задач Кристиан Хаус (Kristian House) узнал о книге «Большая американская охота на сокровища» из подкаста The Secret. Он тут же купил ее и прочитал о четырех жетонах, которые автор спрятал где-то в США. Тем, кто их найдет, организаторы конкурса обещали заплатить 10 тысяч долларов. К тому времени два жетона уже нашли: один в декабре под скамейкой в Лас-Вегасе, другой в январе под скамейкой в Санта-Фе.

Одна из подсказок, приведенных в книге, гласила: «Тройная горка, Лайонс Нампа, жетон Гермеса». Хаус выяснил, что в штате Айдахо есть город Нампа, а в Нампе — парк, который называется Лайонс. Приехав в Нампу, мужчина без труда обнаружил детскую площадку, на которой действительно имелась тройная горка. В парке было очень людно, поэтому он несколько часов ждал, когда представится возможность осмотреть горку. Жетон оказался приклеен к ней скотчем снизу.

Хаус связался с организаторами охоты по электронной почте и сообщил о находке. После этого он был объявлен победителем. Ожидается, что чек с выигрышем будет прислан в течение недели.

Ранее сообщалось, что американский миллионер Форрест Фенн спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Его координаты были зашифрованы в книге, которую он издал в 2010 году. Ларец пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков. В июне 2020 года миллионер объявил, что клад найден. Спустя три месяца Фенн скончался в возрасте 90 лет.