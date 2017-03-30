Китаец забросал спящих кенгуру камнями ради удачного кадра

В зоопарке китайского округа Янчжоу посетитель бросил в спящих кенгуру несколько камней, чтобы запечатлеть их в прыжке. Об этом пишет в четверг, 30 марта, Daily Mail.

Остальные посетители зоосада попытались остановить мужчину, имя которого неизвестно, но он отказывался признать, что жестоко обращался с животными. После того, как снимки, сделанные свидетелями произошедшего, попали в интернет, на мужчину обрушились с негативной критикой и пользователи сети, СМИ, а также сотрудники организаций по защите животных.

Фотографии отправили в китайскую ассоциацию зоопарков China Association of Zoological Gardens, чтобы привлечь внимание к случившемуся. Нанес ли китаец травмы животным, неизвестно.

Ранее в марте стало известно, что В чешском городе Йиглава три школьника закидали камнями двух фламинго, после чего забили одну из птиц. Дети пяти, шести и восьми лет перебрались через забор в городском зоопарке и напали на них.