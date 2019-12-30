Появилось видео смертельной аварии с участием российского футболиста

Появилось видео смертельной аварии с участием защитника мини-футбольной сборной России Кирилла Погорелова. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Авария произошла 29 декабря. Футболист, находясь за рулем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, после чего его автомобиль задел еще две машины. Погорелов погиб от полученных травм, также пострадали водитель и пассажир такси.

Футболист стал победителем молодежного чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Также он выступал за взрослую команду. На клубном уровне Погорелов играл за «Норильский никель» и в 2012-2013 годах был капитаном команды.

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