Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя

Чешский форвард «Аланьяспора» Йосеф Шурал погиб в ДТП в Турции. Об этом сообщает The Telegraph.

28-летний нападающий находился в минивэне, который перевозил игроков «Аланьяспора». Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал. Его доставили в больницу, однако врачи не сумели ему помочь.

Полиция уже начала расследование инцидента и задержала водителя минивэна. В клубе подтвердили, что он заснул за рулем — по предварительным данным, это и спровоцировало ДТП. Второй водитель также спал.

Большую часть карьеры форвард провел на родине, защищая цвета «Слована» и «Спарты». Он присоединился к турецкому клубу только в 2019-м и успел провести за «Аланьяспор» девять игр и забить один гол.

В активе Шурала 20 матчей в составе сборной Чехии. Он регулярно представлял страну на юношеском и молодежном уровнях.

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