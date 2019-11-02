20-летний гонщик погиб после аварии на трассе

Индонезийский мотогонщик Афридза Мунандар скончался после аварии на этапе чемпионата Asia Talent Cup в Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

Происшествие случилось на десятом повороте первого круга гонки. Врачи оказали Мунандару первую помощь на трассе, после чего он был доставлен на вертолете в клинику. 20-летний гонщик скончался в больнице от полученных травм.

В нынешнем сезоне Asia Talent Cup Мунандар одержал две победы, дважды занимал второе место и дважды — третье.

В мае этого года немецкий гонщик команды Renault Кай Гюнтер погиб в возрасте 48 лет в результате аварии, произошедшей во время чемпионата Германии по ралли. Автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау.

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