Гонщик погиб после столкновения с деревом

Немецкий гонщик команды Renault Кай Гюнтер погиб в возрасте 48 лет в результате аварии, произошедшей во время чемпионата Германии по ралли. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

По информации издания, автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау. От полученных травм спортсмен скончался в больнице.

Штурман Гюнтера Себастьян Уокер получил серьезные травмы и находится под наблюдением врачей. О его состоянии в настоящий момент не сообщается. Отмечается, что другие участники ралли не пострадали.

Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили гибель Гюнтера и выразили соболезнования родственникам погибшего. Дальнейшие заезды этапа приостановлены.

В марте 2017-го американский гонщик Дэвид Стил погиб в аварии на автодроме Desoto Speedway во Флориде. Спортсмен попытался обогнать соперника, но его машину развернуло, и он врезался в стену.

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