Бывший футболист «Реала» погиб в автокатастрофе в 35 лет

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Севильи», за которую также выступал игрок.

Авария произошла в Утрера, родном городе Рейеса. Обстоятельства ДТП остаются невыясненными. Спортсмену было 35 лет.

Последней командой Рейеса была испанская «Эстремадура», контракт с ней футболист подписал в январе 2019 года. Он является воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Рейес выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, а с «Атлетико» дважды становился победителем Лиги Европы. С «Севильей» этот трофей он брал трижды.

В январе в пролив Ла-Манш упал самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Тело игрока обнаружили в начале февраля. Ему было 28 лет.