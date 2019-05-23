Опубликовано одно из последних сообщений погибшего футболиста Салы

Футболист Эмилиано Сала, погибший в результате крушения самолета в январе 2019 года, не желал переходить из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити». Это следует из его аудиосообщения, опубликованного в Twitter французского издания L’Equipe.

Игрок записал голосовое сообщение 6 января, примерно за две недели до гибели. Сала узнал о желании «Нанта» продать его от своего агента. «Кардифф» предложил за игрока «большие деньги», а также был готов предоставить самому форварду выгодный контракт. Однако Сала заметил, что со спортивной точки зрения этот трансфер ему не интересен.

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Также футболист выразил недовольство сыном владельца «Нанта» Франком Кита, которому, по мнению Салы, нужны только деньги. «Он хочет, чтобы я поехал в "Кардифф", но даже не думает о том, чего хочу я», — заметил игрок.

В итоге Сала все же подписал контракт с «Кардиффом». 22 января он на частном самолете летел в Уэльс, однако судно пропало с радаров. Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш, останки Салы обнаружили в начале февраля. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.

Спустя три месяца после гибели футболиста умер его отец Орасио Сала. Мужчина скончался от сердечного приступа.

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