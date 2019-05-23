Опубликовано одно из последних сообщений погибшего футболиста Салы

Футболист Эмилиано Сала, погибший в результате крушения самолета в январе 2019 года, не желал переходить из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити». Это следует из его аудиосообщения, опубликованного в Twitter французского издания L’Equipe.
Игрок записал голосовое сообщение 6 января, примерно за две недели до гибели. Сала узнал о желании «Нанта» продать его от своего агента. «Кардифф» предложил за игрока «большие деньги», а также был готов предоставить самому форварду выгодный контракт. Однако Сала заметил, что со спортивной точки зрения этот трансфер ему не интересен.
Также футболист выразил недовольство сыном владельца «Нанта» Франком Кита, которому, по мнению Салы, нужны только деньги. «Он хочет, чтобы я поехал в "Кардифф", но даже не думает о том, чего хочу я», — заметил игрок.
В итоге Сала все же подписал контракт с «Кардиффом». 22 января он на частном самолете летел в Уэльс, однако судно пропало с радаров. Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш, останки Салы обнаружили в начале февраля. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.
Спустя три месяца после гибели футболиста умер его отец Орасио Сала. Мужчина скончался от сердечного приступа.