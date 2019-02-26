Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Салой

Стали известны подробности крушения самолета, на котором летел футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Их передает The Guardian.

По информации отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB), за несколько минут до крушения самолет совершил резкий разворот на 180 градусов, а затем в течение 20 секунд потерял примерно 300 метров высоты. Все это время пилот Дэвид Айбботсон посылал сигналы о помощи.

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AAIB отмечает, что обнаруженные обломки самолета свидетельствуют о том, что перед крушением он резко набрал высоту, а затем падал в вертикальном положении. Причина катастрофы до сих пор выясняется.

Самолет с Салой на борту разбился 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. По информации The Times, пилот до последнего сохранял контроль над самолетом и рассчитывал посадить лайнер на воду.

4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста. Кроме спортсмена, на борту находился только Айбботсон. Его тело до сих пор не найдено.

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