Собака погибшего в авиакатастрофе футболиста пришла на похороны хозяина

Собака погибшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы пришла на похороны хозяина. Об этом сообщает The Sun.

Прощание с футболистом состоялось 17 февраля в аргентинском городе Прогресо. Черный лабрадор по имени Нала пришел на похороны вместе с сестрой погибшего Роминой Салой. После смерти Эмилиано она забрала животное себе. «Мы и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились», — сказала Ромина.

Фото: @emilianosala9 1 /2

По информации британского таблоида, Нала стала одной из причин возвращения футболиста во Францию — он отвел ее к ветеринару, чтобы начать процесс перевозки питомца в Уэльс.

Самолет с аргентинцем на борту разбился 22 января. Сала летел частным рейсом из Нанта в Кардифф. Незадолго до этого он перешел в клуб Английской премьер-лиги, сделка стала рекордной в истории «Кардифф Сити».

4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста. Помимо него, на борту находился пилот Дэвид Айботтсон, который пока считается пропавшим без вести.

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