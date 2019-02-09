Стали известны подробности крушения самолета с футболистом

Стали известны подробности крушения самолета, на котором находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Их в интервью The Times сообщил экс-инструктор, консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт.

Лирмаунт заявил, что пилот Дэвид Айбботсон до последнего сохранял контроль над самолетом. Он объяснил это тем, что обломки не были разбросаны по широкой площади, как это обычно случается после неконтролируемого падения воздушного судна с большой высоты.

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Эксперт выразил мнение, что пилот рассчитывал посадить самолет на воду. «Айбботсон до последнего погружал самолет в море и тянул нос вверх. Если бы он падал, то зашел бы в море на большой скорости с опущенным носом», — отметил он.

Самолет с футболистом пропал с радаров 22 января. Перед вылетом Сала отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. 4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста.

Кроме спортсмена, на борту находился только Айбботсон. Его тело до сих пор не найдено. По информации The Times, у пилота не было лицензии на перевозку коммерческих пассажиров.

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