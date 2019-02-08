Опознано тело пропавшего футболиста Салы

Тело, обнаруженное на месте крушения самолета Piper PA-46 Malibu в Ла-Манше, оказалось останками пропавшего игрока «Кардифф Сити» Эмилиано Салы. Об этом сообщило в Twitter полицейское управление британского графства Дорсет.
«Доставленное сегодня (7 февраля) в порт Портленда тело было идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», — сказано в заявлении.
Об обнаружении трупа сообщалось 4 февраля.
Самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Великобританию в ночь на 22 января. Во время полета аргентинец отправлял аудиосообщения друзьям, в которых выражал обеспокоенность состоянием самолета и говорил о боязни разбиться. На борту были он и пилот Дэвид Айбботсон.
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