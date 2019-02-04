На месте крушения самолета с футболистом АПЛ обнаружено тело

На месте крушения самолета Piper PA-46 Malibu, перевозившего футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салу, обнаружено тело. Об этом сообщается на сайте британского Отделения расследований авиационных происшествий (AAIB).

Части самолета были найдены в ночь на 4 февраля спустя почти две недели после аварии. В AAIB отметили, что в настоящее время поисковики продумывают дальнейший план действий. Чье тело было найдено на месте происшествия, не уточняется.

На борту воздушного судна, помимо Салы, находился пилот Дэвид Айбботсон. Самолет направлялся из Нанта в Кардифф и пропал с радаров 22 января в небе над Ла-Маншем. Спасательная операция, проводимая полицией, завершилась 24 января. Шансы на то, что Сала и Айбботсон выжили, оценивались как крайне низкие.

Поиски возобновились 3 февраля после того, как на краудфандинговой платформе было собрано более 300 тысяч евро. В операции были задействованы водолазы.

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