Отец пропавшего футболиста Салы впал в отчаяние

Отец футболиста «Кардифф Сити» Эмилилано Салы Орасио рассказал, что был в отчаянии после того, как поисковики обнаружили самолет Piper PA-46 Malibu, на котором находился игрок. Слова мужчины приводит The Telegraph со ссылкой на аргентинский телеканал Cronica TV.

«Я не могу поверить в это. Это сон. Это плохой сон. Я в отчаянии», — сказал Орасио Сала. Он также отметил, что постоянно находился на связи с поисковой группой, но созвониться с ними было трудно: у Салы-старшего не установлен WhatsApp.

Легкомоторный самолет был обнаружен в ночь на 4 февраля на дне Ла-Манша. Судьба футболиста и пилота пока неизвестна. Полицейские завершили поисковую операцию 24 января, однако она была возобновлена после того, как на краудфандиговой платформе было собрано 339 тысяч евро.

Сала летел из Нанта в Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного приземления самолет пропал с радаров. Перед взлетом аргентинец успел отправить сообщение другу и сказал, что ему страшно. Он выразил опасения из-за состояния воздушного судна. Позднее выяснилось, что пилот Дэвид Айбботсон, управлявший самолетом, не имел лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.

Полиция продолжает выяснять условия проводимого рейса.

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