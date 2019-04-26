Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына

Орасио Сала, отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, умер спустя три месяца после гибели сына в авиакатастрофе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Причиной смерти Салы-старшего стал сердечный приступ. Он скончался в своем доме в городе Прогресо в провинции Санта-Фе. Ему было 58 лет.

Самолет с Эмилиано Салой на борту пропал с радаров 22 января. Он следовал из французского Нанта в валлийский Кардифф. Аргентинец подписал контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» и должен был присоединиться к команде. Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш, останки Салы обнаружили в начале февраля.

Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. По информации The Times, пилот до последнего сохранял контроль над самолетом и рассчитывал посадить лайнер на воду.