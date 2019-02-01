19-летний футболист покалечился в аварии и завершил карьеру

Футболист сборной ЮАР Уайзмен Мейива был вынужден завершить карьеру в 19 лет. Об этом сообщается на сайте южноафриканского клуба «Кайзер Чифс», за который выступал игрок.

В ноябре Мейива попал в автокатастрофу и получил многочисленные травмы. В частности, молодой футболист повредил спинной мозг. Из-за травм игрок был вынужден уйти из футбола.

Как отмечает пресс-служба, «Кайзер Чифс» продолжит поддерживать футболиста. Также в клубе выразили разочарование тем, что «многообещающая карьера» Мейивы завершилась так быстро.

19-летний игрок выступал за юношескую сборную ЮАР, а с 2017 года стал вызываться в основную команду. В составе «Кайзер Чифс» он дебютировал в сезоне-2017/2018.

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