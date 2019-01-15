Чех завершит карьеру

Вратарь лондонского «Арсенала» Петер Чех анонсировал завершение карьеры. Об этом во вторник, 15 января, спортсмен сообщил в Twitter.

«Этой мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста. Сейчас самый подходящий момент, чтобы объявить, что я завершу карьеру по окончании нынешнего сезона», — написал 36-летний голкипер.

Чех отметил, что за 15 лет выступлений в Английской премьер-лиге достиг всех карьерных целей, выиграв все возможные титулы. Вратарь также заверил, что продолжит усердно работать в составе «Арсенала», чтобы выиграть еще один трофей.

Петр Чех — воспитанник чешской «Виктории». Большую часть карьеры (с 2004 по 2015 год) голкипер отыграл в составе другого лондонского клуба — «Челси», а летом 2015-го перешел в «Арсенал».

Футболист пять раз выигрывал Кубок Англии, по четыре раза — чемпионат и Суперкубок страны, трижды становился обладателем Кубка лиги. В составе «Челси» побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С 2002 по 2016 год выступал за сборную Чехии, вместе с которой стал бронзовым призером Евро-2004.

Чех известен по выступлениям в защитном шлеме, который стал ему необходим после тяжелой травмы головы. За это он получил прозвище Танкист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!