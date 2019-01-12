37-летний вратарь забил первый гол в карьере ударом со своей половины поля

Вратарь «Гленторана» Эллиотт Моррис отметился результативным ударом со своей половины поля в матче против Института в рамках 25 тура чемпионата Северной Ирландии. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте BBC Sport NI.
37-летний футболист реализовал штрафной на 10-й минуте встречи. Для Эллиота гол стал первым в карьере. Он помог «Гленторану» одержать победу над соперниками со счетом 2:0.
Несмотря на исход матча, «Гленторану» не удалось обойти «Институт» в турнирной таблице. Команды занимают восьмое и седьмое места соответственно.
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