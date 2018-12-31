19-летний украинский вратарь отказался досрочно возвращаться в «Реал»

19-летний вратарь испанского «Леганеса» Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский «Реал», которому он принадлежит. Об этом сообщает AS.

Летом 2018-го Лунин перешел в «Леганес» на правах аренды и за полгода, пишет издание, влился в коллектив и наладил отношения с партнерами и тренерами. «Реал» же хочет вернуть голкипера в январе, потому что опасается ухода вратаря Кейлора Наваса. Сам Лунин желает остаться в «Леганесе» до конца сезона-2018/2019.

«Реал» купил украинского вратаря в июне за 8,5 миллиона евро. В августе игрок дебютировал в составе команды. В том же месяце состав мадридцев пополнил бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который занял место в основе. Поэтому «Реал» решил отдать Лунина в аренду.

В «Леганесе» украинец провел четыре матча и пропустил два гола.

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