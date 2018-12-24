Вечный запасной российского футбола нашел другую работу

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший завершит карьеру футболиста и перейдет на работу в структуру клуба. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, зимой руководство «Локомотива» должно утвердить переход 32-летнего игрока на работу в спортивном департаменте. Действующий контракт Ротенберга с железнодорожниками истекает в июне 2019 года.

Материалы по теме Несостоявшийся аристократ Отчего футболист Борис Ротенберг стал яблоком раздора в московском клубе «Динамо»

В декабре 2018-го защитник получил травму колена в матче Кубка России против казанского «Рубина» (1:0). У футболиста было диагностировано повреждение крестообразной связки колена. По словам главного тренера Юрия Семина, восстановление защитника займет 6-7 месяцев.

31 марта 2018-го после матча с пермским «Амкаром» Ротенберг стал лидером чемпионатов России по количеству матчей, проведенных в запасе. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ротенберг провел пять матчей в составе «Локомотива» и не отметился результативными действиями.

В составе московской команды Ротенберг завоевал Кубок России в сезоне 2016/17 и стал чемпионом страны в прошлом сезоне. С 2011-го по 2015-й права на игрока принадлежали московскому «Динамо», которое в период с 2013-го по 2015 год возглавлял его отец — миллиардер Борис Ротенберг-старший.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!