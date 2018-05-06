Лидер РФПЛ по матчам в запасе обрадовался золоту чемпионата

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший рассказал о том, что для него означает победа в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Слова игрока передает «Чемпионат.com».

«Я безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Я шел к этому всю карьеру. Спасибо "Локомотиву"», — заявил футболист.

5 мая московский клуб одержал домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 1:0. Гол на счету португальского форварда Эдера. Благодаря победе команда Юрия Семина досрочно оформила первое за 14 лет чемпионство. Ротенберг так и не вышел на поле.

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31 марта после матча« Амкар» — «Локомотив» защитник стал лидером чемпионатов России по количеству матчей, проведенных в запасе. В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист лишь шесть раз принимал участие в игре. В сумме Ротенберг провел на поле в составе «Локомотива» 24 минуты.

Профессиональная карьера Ротенберга началась в 2008 году. С 2011-го по 2015-й права на игрока принадлежали московскому «Динамо», которое в период с 2013-го по 2015 год возглавлял его отец — миллиардер Борис Ротенберг-старший.

В активе 31-летнего защитника — один матч в составе сборной Финляндии. Титул чемпиона России — не единственная награда футболиста. Он также является обладателем серебряной медали РФПЛ (в составе «Ростова») и уже будучи игроком «Локомотива» завоевал Кубок России.

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