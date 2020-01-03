Российский врач избил мать с ребенком на руках

В российском городе Уссурийск стоматолог избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео опубликовано на сайте телеканала РЕН.

Мать с ребенком обратилась в клинику за экстренной помощью, потому что малыш два дня ничего не ел из-за болей. В регистратуре женщине сообщили, в какой кабинет пройти, однако врач отказал в помощи, не объясняя причин. Она потребовала написать письменный отказ, однако стоматолог не реагировал на просьбы.

Женщина достала мобильный телефон и начала снимать происходящее на видео. Тогда стоматолог схватил ее за руку, начал ломать пальцы и бить локтем по голове. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом указательного и среднего пальца.

В региональном Минздраве сообщили, что факт нанесения телесных повреждений подтвердился. «Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия», — цитирует комментарий ведомства «Вести.ру».

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