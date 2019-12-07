Полковник ФСБ избил врачей скорой в центре Москвы

В центре Москвы полковник ФСБ России избил врачей скорой, которые пытались оказать ему первую помощь. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в столичном департаменте здравоохранения.

Инцидент, как отмечается, произошел ночью в Пресненском районе. По информации канала, офицер отдыхал в баре и спустя время в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу, где упал на асфальт и разбил себе голову. Прохожие вызвали скорую помощь, которая привела его в чувство, но в какой-то момент он накинулся на фельдшеров.

Врачи испугались пациента и вызвали полицейских. По факту нападения на медиков ведется проверка.

В ноябре стало известно, что в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве был избит капитан центра спецназначения ФСБ. На опубликованных кадрах видно, как в баре начинается конфликт между мужчинами, затем участники драки выходят на улицу и там один из них бьет оппонента, который в результате падает и остается лежать на земле. Инцидент произошел около двух часов ночи 17 ноября. Отмечается, что пострадавший — офицер спецслужб. У него черепно-мозговая травма, сейчас он находится в отделении нейрохирургии госпиталя ФСБ.

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