Начальника отдела ФСБ избили и обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали и избили сотрудника ФСБ России. Об этом в понедельник, 25 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

Об инциденте стало известно после того, как в отделение столичной полиции обратился 41-летний житель Хабаровска, занимающий должность начальника местного отдела ФСБ.

По его словам, 24 февраля в Солянском проезде к нему подошел неизвестный мужчина и ударил по лицу, а затем убежал в неизвестном направлении. После этого к пострадавшему подошли еще двое незнакомцев и предложили помочь, однако после их ухода он обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, своего служебного удостоверения и банковской карты.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

19 февраля сообщалось, что на юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции. Из-за полученных травм мужчину доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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