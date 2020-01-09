Обвиненный в избиении матери с ребенком стоматолог объяснился

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Стоматолог из Уссурийска, который якобы избил женщину с трехлетним ребенком на руках, не наносил ударов ни женщине, ни ее сыну. Он пояснил, что инстинктивно выхватил телефон из рук россиянки, когда та поднесла гаджет слишком близко к лицу медика. Фото объяснительной врача и запись с камер видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Медицинская Россия».

«Я посоветовал ей убрать телефон, так как в кабинете существует непрерывное видеонаблюдение. Привожу несколько слов, которые она высказывала в мой адрес: "скотобаза", "тварь, "гад", "я тебя посажу", другие не могу представить по этическим соображениям», — написал врач.

Кроме того, он пояснил, что не отказывал сыну женщины в медицинской помощи. Ему был поставлен диагноз «хронический периодонтит». Стоматолог посоветовал женщине отвести ребенка к педиатру, поскольку заподозрил, что причиной плохого самочувствия ребенка могло быть ОРВИ. Та, в свою очередь, требовала удалить сыну зубы, хотя показаний для этого не было.

В заключение стоматолог отметил, что никаких телесных повреждений у матери ребенка зафиксировано не было. На опубликованных кадрах видно, что врач действительно не проявлял агрессии по отношению к женщине. Телефон, который он забрал у матери ребенка, медик сразу же отдал ее мужу, который ждал в коридоре.

Видео, на котором стоматолог якобы избивает мать с ребенком на руках, появилось в сети 3 января. Сообщалось, что врач схватил ее за руку, начал ломать пальцы и бить локтем по голове. Пострадавшая якобы получила сотрясение мозга и перелом указательного и среднего пальца.

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