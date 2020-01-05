Четырехлетняя россиянка погибла при катании на тюбинге

Четырехлетняя девочка разбилась насмерть во время катания на тюбинге в поселке Лозовый Приморского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 2 января девочка скатилась на тюбинге с горы и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы она скончалась на следующий день в больнице. Предварительно установлено, что место, где произошел несчастный случай, не было оборудовано для зимних игр.

По факту случившегося начата проверка.

В конце декабря сообщалось о гибели семилетней девочки в городе Качканар Свердловской области. Она упала с дивана во время игры с кошкой и сломала шейный позвонок. В связи с гибелью ребенка в городе перенесли карнавальную лыжную гонку.

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