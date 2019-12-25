Российский ребенок погиб во время игры с кошкой

Семилетняя девочка упала с дивана во время игры с кошкой дома в городе Качканар Свердловской области. В результате падения первоклассница сломала шейный позвонок и погибла на месте, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В региональном управлении Следственного комитета России изданию сказали, что проводится доследственная проверка. «Основная версия — несчастный случай», — сказал старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

В связи с гибелью девочки в городе перенесли карнавальную лыжную гонку.

В середине декабря в Севастополе восьмилетний мальчик умер после неудачного прыжка на кровати. Он ударился головой о каркас и скончался на следующий день в больнице. Мать обвинили в его смерти врачей, которые отнеслись несерьезно к травме ребенка.

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