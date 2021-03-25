Россиянин 40 лет искал отца и узнал его в прославившемся в интернете дворнике

Житель Калининграда Дмитрий Никифоров на протяжении 40 лет искал своего отца и узнал его в прославившемся в интернете сибирском дворнике, который рассуждал о любви на трех языках. Об этом сообщает портал ТВ2.

Видео с участием дворника из Томска Виталия Никифорова появилось в преддверии Дня всех влюбленных. Он впечатлил сибирских журналистов знанием двух иностранных языков, порассуждал на камеру о любви, а также процитировал слова песни группы Beatles и отметил, что праздник проведет за чтением книги Алана Уилсона Уотса «Путь дзен».

В редакцию ТВ2, которая записала ролик, пришло письмо, где сказано, что благодаря сюжету 45-летний моряк Дмитрий Никифоров нашел своего отца, которому уже почти 70 лет. «Передайте ему, пожалуйста, что я счастлив, что он жив и здоров! Подскажите, как с ним можно связаться!» — говорилось в письме.

Виталий Никифоров живет в томском реабилитационном центре «Рука помощи» и пытается избавиться от алкогольной зависимости. Ранее он служил в Северном флоте, потом начал путешествовать и переезжать из города в город: жил в Санкт-Петербурге, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Про семью он рассказывает мало. С одним из сыновей Виталий общается, а с Дмитрием не виделся около сорока лет.

Дмитрий Никифоров отметил, что отца на видео узнала его тетя из Карелии и рассказала матери. «Я ни разу не видел, чтобы мама так себя вела. Показывает трясущимися руками ролик, говорит: "Вот, вот он нашелся!"» — описывает россиянин ее реакцию. Он до сих пор не верит, что после долгой разлуки с отцом, удалось его отыскать. Мужчины уже смогли созвониться. Разговор длился всего пять минут, поскольку Виталий Никифоров сейчас находится на терапии.

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