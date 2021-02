Сибирский дворник порассуждал о любви на трех языках и впечатлил россиян

Дворник из Томска впечатлил сибирских журналистов знанием двух иностранных языков и порассуждал на камеру о любви и Дне святого Валентина. Видео опубликовано агентством новостей ТВ2 в Facebook.

В ролике журналистка спрашивает проходящего мимо дворника, верит ли он в любовь. Получая утвердительный ответ, она интересуется, нужно ли доказывать свои чувства подарками и другими материальными вещами. «Can't buy me love, no/ Everybody tells me so ("Не купишь ты любовь/ Все так мне говорят" перевод с англ. — прим. "Ленты.ру")», — процитировал мужчина песню группы The Beatles.

Россиянин отметил, что ему 70 лет, но он все равно отмечает День всех влюбленных. По этому случаю в этом году он планирует читать книгу Алана Уотса «Путь дзен», потому что там «много объяснений таких».

«Permettez-moi de présenter. Je m'appelle Vitaliy ("Позвольте представиться, меня зовут Виталий", перевод с франц.— прим. "Ленты.ру")», — добавляет дворник, говоря первую часть фразы с ошибками.

В комментариях пользователи восхитились знаниями пенсионера. «Просто фантастический дед», — написал один из комментаторов.

«Потрясающий дворник, спасибо за него», — отметил другой пользователь под полной версией уличного опроса горожан.