Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками

Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте регионального ведомства.

Ранее заведующий отделением ортопедии и травматологии Арсен Осипов записал видеообращение, в котором рассказал о предстоящем сокращении штата. Он зачитал полученное им от начальства уведомление, в котором говорилось, что его должность будет сокращена и ему предлагается стать уборщиком c зарплатой до 13 тысяч рублей. Мужчина отметил, что подписал документ и указал в нем, что с 1 июня «готов выйти с метлой и убирать территории больницы».

Главный врач клинического центра Константин Смирнов в своем видеоответе сообщил, что в рамках реорганизации в здание отделения переезжает коллектив детской травматологии больницы №12 Барнаула, и юридически пришлось все переоформлять, поэтому докторам были разосланы такие уведомления. Он пообещал, что все специалисты сохранят свои места и с 1 июня выйдут на работу.

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