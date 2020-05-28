Губернатор отчитал врачей за «прошедшую круги ада» беременную россиянку с COVID-19

В городе Невель Псковской области фельдшеру с COVID-19 на 26 неделе беременности пришлось «пройти все круги ада», потому что четыре больницы ее «отфутболили». Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, отчитав врачей, передает Псковское агентство информации.

Ведерников рассказал, что пациентка поступила в COVID-центр в состоянии средней тяжести, после чего у нее началась асфиксия. Ей сделали кесарево сечение, ребенок остался жив.

Как рассказала вице-губернатор Вера Емельянова, сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести и подключена к ИВЛ, ее пытаются вывести из этого состояния. Ведерников заявил, что это произошло из-за ошибок врачей.

Ранее в Северной Осетии у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, мать заразилась уже будучи беременной. Состояние младенца и его матери оценили как стабильное.

На 28 мая в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.

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