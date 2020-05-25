Названо число беременных россиянок с коронавирусом

В России насчитывается более двух тысяч беременных с подтвержденным коронавирусом, в том числе свыше 800 в Москве, сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян. Ее цитирует ТАСС, в понедельник, 25 мая.

Она также сообщила, что коронавирус не передается от матери ребенку во время беременности. По ее словам, заражение возможно только после родов.

Ранее сообщалось, что у заразившихся коронавирусом у беременных женщин более высокая вероятность преждевременных родов, задержки роста плода и выкидыша.

20 апреля акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала беременных во время эпидемии серьезнее остальных соблюдать меры предосторожности, так как они тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. В частности, может возникнуть угроза прерывания беременности на поздних сроках.

Ранее в ООН предостерегли об угрозе для жизни сотен тысяч детей из-за коронавирусной инфекции.

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