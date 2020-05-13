Беременным отказали в оплачиваемом больничном на время коронавируса

Министерство труда не поддержало инициативу депутата Госдумы Ольги Павловой о предоставлении беременным права на оплачиваемый больничный на время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответное письмо ведомства на обращение парламентария.

Согласно инициативе Павловой, работодатель до улучшения эпидемиологической обстановки должен перевести беременную сотрудницу на удаленный режим работы с полной выплатой жалования или передать ее данные в Фонд социального страхования (ФСС) для последующего назначения пособия по временной нетрудоспособности на основании электронных больничных.

В Минтруда напомнили, что трудовые гарантии женщинам в положении обеспечиваются законодательством. Так, перед отпуском по беременности и родам ей обязаны предоставить оплачиваемый отпуск вне зависимости от стажа работы в конкретной организации. Также беременные входят в группу сотрудников, которым рекомендовано в первую очередь предоставлять возможность удаленной работы.

«Таким образом, в сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в целях сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребенка работающая беременная женщина может воспользоваться предусмотренными трудовыми гарантиями», — пояснили сотрудники министерства. По подсчетам ФСС, подобные меры на двухнедельный период потребуют 12,8 миллиарда рублей из бюджета. Такие траты в фонде не предусмотрены.

Ранее замминистра здравоохранения Краснодарского края Валерий Козлов призвал женщин самим шить себе маски перед походом в женскую консультацию. Он подчеркнул, что посещение медицинской организации без средств индивидуальной защиты невозможно, при этом некоторые россиянки в силу тех или иных причин не могут приобрести маски.

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