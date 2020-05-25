Появились данные о переносимости COVID-19 беременными россиянками

В 80-90 процентах случаев беременные женщины переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средне-тяжелой форме. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Института акушерства НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Роман Шмаков.

«У беременных все классические симптомы: высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния. При этом могут быть неблагоприятные исходы беременности — бывают и потери беременности, бывают преждевременные роды, случается преэклампсия (патология)», — пояснил специалист. Он отметил, что беременные переносят вирус легче, чем пожилые люди, а новорожденные дети могут быть только носителями инфекции, но сами они не болеют.

По словам Шмакова, в российских медучреждениях рожениц, у которых выявлен COVID-19, сразу разлучают с младенцами, пока анализ на инфекцию не покажет отрицательные результаты. При этом малышам также делают тест — на первые и третьи сутки после появления на свет. «Ни один ребенок у нас не был COVID-позитивным», — подчеркнул медик.

Ранее сообщалось, что в румынском городе Тимишоара десять новорожденных заразились коронавирусом от персонала роддома. При расследовании инцидента выяснилось, что ни у одной из матерей младенцев не был диагностирован вирус.

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