Десять новорожденных детей заразились коронавирусом от сотрудников роддома

По меньшей мере десять новорожденных детей в румынском городе Тимишоара заразились коронавирусом от сотрудников роддома. Об этом сообщает издание The Mirror.

Проведенное властями расследование показало, что матери этих детей не были заражены смертельно опасной инфекцией. Чиновники сделали вывод, что новорожденные подхватили коронавирус от медицинского персонала. У младенцев не проявлялось никаких симптомов заболевания.

Одна из матерей рассказала, что сотрудники больницы не носили защитных масок. «В последние два дня мне казалось, что я живу в фильме ужасов», — пожаловалась она.

Всех новорожденных, кроме одного, отправили на самоизоляцию домой.

Ранее сообщалось, что мать воссоединилась с новорожденной дочерью Нуо Нуо (Nuo Nuo) после того, как девочка провела больше трех недель в карантине в больнице китайского города Шицзячжуан, провинция Хэбэй. Врачи изолировали Нуо Нуо спустя две недели после ее рождения, так как подозревали у ребенка коронавирус.

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