Россиянин застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта и попал на видео

Мужчина застрял в мусоропроводе, пытаясь достать случайно выброшенный паспорт. Операция по спасению пострадавшего попала на видео. Запись опубликована в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Пархоменко. По словам пострадавшего, он случайно выбросил паспорт в мусор. Тогда он полез в трубу и нашел документ, однако не смог выбраться из мусоропровода самостоятельно, пишет «Московский комсомолец». Россиянина вызволили прибывшие на место происшествия спасатели, которые взломали замок мусорной камеры. В общей сложности спасательная операция длилась меньше 20 минут. В результате инцидента мужчина не пострадал.

В июне 2020 года Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и отказаться от их дальнейшего использования в новостройках. Таким способом активисты хотели решить проблему неприятного запаха, шума и грызунов, а также поспособствовать развитию системы раздельного сбора мусора.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться