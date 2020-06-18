Консервацию мусоропроводов в России раскритиковали

Идею законсервировать мусоропроводы в российских домах раскритиковали. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу.

По ее словам, мусоропровод считается общим имуществом собственников и только жильцы домов вправе решать, что с ним делать. Разворотнева подчеркнула, что многим россиянам просто удобно выбрасывать мусор таким способом. Специалист отметила, что власти должны заниматься вопросами безопасности, а не процессом управления многоквартирным домом.

«Это должен определять рынок. Должны быть разные предложения. Если человек хочет жить в доме с мусоропроводом, с измельчителем, с вертолетной площадкой, дайте ему такую возможность. (...) А запретить вообще для всех и навсегда — это достаточно неразумное решение», — добавила Разворотнева.

Ранее в России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их проектирования в новостройках. Подобные меры направлены на переход к раздельному сбору отходов.

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