Россиянам предрекли проблемы с водой

Россиянам предрекли проблемы с водоснабжением и водоотведением — компании данной отрасли терпят колоссальные убытки, что может привести к авариям и сбоям в сетях. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Руководители крупнейших российских операторов водообеспечения обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой о субсидиях для отрасли. Компании ожидают падения собираемости коммунальных платежей с 95-96 процентов до 25-30 процентов. При падении данного показателя даже до 30-40 процентов операторы могут лишиться примерно 260-300 миллиардов рублей. Эта сумма значительно больше расходов на текущий ремонт, тогда как в условиях эпидемии коронавируса нагрузка на очистительные сооружения увеличивается (в частности, обеззараживание воды).
В качестве причин уменьшения собираемости платежей эксперты называют режим самоизоляции, ограничение оплаты наличными, снижение доходов граждан и сокращение потребления промышленными предприятиями, которые приостановили свою деятельность.
Однако самой главной проблемой для отрасли ее представители считают временный запрет на начисление пеней за просрочку коммунальных платежей в связи с пандемией. По мнению операторов, большинство россиян восприняли такой мораторий как разрешение не платить вообще. «Это приведет к деградации отрасли и ее возврату на десятки лет назад», — сказали в одной из компаний.
Ранее в стране предрекли и мусорный коллапс из-за коронавируса. 17 российских компаний, занимающихся вывозом отходов, в 10 субъектах страны оказались на грани банкротства и попросили правительство о поддержке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения