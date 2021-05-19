Россиянку решили лишить гражданства за нахождение за границей в 1992 году

Россиянку решили лишить гражданства за нахождение за пределами страны в 1992 году, об этом случае написал на своей странице в Instagram ее муж, гражданин Италии Марко Мельпиньяно.

«32 года человек живет и думает что гражданин РФ, получает документы которые об этом свидетельствуют (казалось бы), учится в РФ, ходит в садик, работает, в конце концов налоги платит, а тут сюрприз», — написал итальянец.

В разговоре с «Лентой.ру» Мельпиньяно объяснил, что его супруга Роксана — россиянка, но родилась на территории Узбекистана. Она прожила всю свою жизнь в России, однако спустя 32 года узнала, что не может рассчитывать на гражданство своей страны. Это выяснилось, когда российское гражданство пытался получить сам итальянец. После сбора всех документов в УФМС к жене возникли вопросы.

«"А Вы Русская? У Вас гражданство РФ?": спрашивает, как потом выяснилось, очень приятная и отзывчивая инспектор, в то время как перед ней лежит паспорт моей жены (Паспорт гражданина РФ)», — делится Марко.

По словам мужчины, сотрудники спросили его жену, где она находилась 6 февраля 1992 года, на тот момент ей было всего 2 месяца, и может ли доказать факт своего нахождения на территории России.

«Я очень расстроен так как считаю это вопиющей несправедливостью. Про состояние Роксаны даже не буду рассказывать», — написал мужчина.

Марко Мельпиньяно известный во Владивостоке сыровар, 6 лет назад флорентиец приехал вместе с женой в Приморье, чтобы развивать там свой бизнес.

6 февраля 1992 вступил в силу Закон «О гражданстве РФ», по которому к гражданам России автоматически отнесли тех, кто на 6 февраля 1992-го имел в стране постоянную прописку. Тем, кто по какой-то причине не имел постоянной прописки (переезжал с места на место, находился в длительном путешествии или служил в армии) приходится доказывать свое гражданство в суде, что, по всей видимости, предстоит и Роксане. Сейчас семья ждет официального подтверждения об аннулировании документов женщины, об этом «Ленте.ру» рассказал сам Марко.