В МВД раскрыли причины лишения российского гражданства. Как рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства, с прошлого года почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства России.

Иностранцы могут лишиться гражданства РФ, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе.

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ», — сказал собеседник.

Уточняется, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

30 апреля президент России Владимир Путин запретил российским государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь иностранное гражданство. Закон вводит запрет на иностранное гражданство либо вид на жительство или иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства для ряда государственных, муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и зарубежные счета.