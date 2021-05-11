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Иностранцам перечислили причины отказа в получении российского гражданства

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В пресс-центре МВД перечислили несколько причин, по которым иностранцам могут отказать в получении российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Отклоняются заявления, поданные лицами, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ», — рассказали в МВД, добавив, что также отказывают участникам вооруженных конфликтов и тем, кто действовал против российских военных и миротворцев.

Кроме того, причиной для отклонения заявления может стать организация или подготовка экстремистской или террористической акции, а также предшествующие депортация или выдворение из России и занесение гражданина в список нежелательных на территории страны.

Отказывают также тем, кто подменяет документы или лжет при подаче заявки, а также тем, кто служил в армии или другой силовой службе иностранного государства. Причиной для отклонения заявления может стать уголовное преследование гражданина.

Ранее в ведомстве раскрыли причины лишения российского гражданства. Так, иностранцы могут лишиться гражданства РФ, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе. Факт подлога при этом устанавливается в суде.

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