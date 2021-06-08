Украинский дипломат назвал спекуляциями разговоры о скором вступлении в Евросоюз

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал спекуляциями разговоры отечественных политиков о скором вступлении страны в Евросоюз (ЕС) и предсказал, что это произойдет не раньше 2035 года. Об этом пишет издание «Главком».

По словам дипломата, аналогичные сроки предсказывают и европейские чиновники, при этом подчеркивая, что Киеву ради интеграции придется пойти на крайне непопулярные политические решения. «Нам нужно будет сделать реально много вещей, некоторые из которых будут очень болезненными и политически самоубийственными при внедрении соответствующих директив», — сказал Климкин.

Материалы по теме Глобальное похолодание. Украина поднимает цены на газ из-за МВФ. Миллионы людей могут остаться без тепла и горячей воды Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

Он добавил, что переговоры о предоставлении членства Украине блок вряд ли начнет ранее 2027 года, но даже в таком случае они продлятся не менее 8-10 лет. При этом Климкин заверил, что этот процесс смогут ускорить лишь какие-либо серьезные потрясения вокруг республики.

«Линейность и предсказуемость развития ситуации не способствуют скорости нашего движения в НАТО и в ЕС. А вот какие-нибудь всплески и катаклизмы, в частности вопросы безопасности, могут ему способствовать», — отметил экс-министр.

Ранее Климкин призвал Европу наказать Россию в качестве мести Лукашенко за инцидент с самолетом Ryanair. Он пояснил, что считает уместным запретить весь пассажирский и грузовой транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз.