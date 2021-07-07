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В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении в альянс

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: GLEB GARANICH / Reuters

В НАТО ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления в альянс. Об этом заявил представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

По его словам, реформы не могут гарантировать Киеву вступление в альянс. Аппатурай подчеркнул, что нет каких-либо четких критериев, выполнив которые, можно было бы стать членом НАТО. Это политическое решение, а не технические критерии, отметил он. Представитель генсека НАТО также добавил, что не только Украина должна хотеть вступить в организацию, но и военный блок должен быть готов принять ее.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он также отметил, что уже сегодня Украина хочет получить и конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.

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